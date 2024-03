F1 GP Australia 2024, Leclerc: “Giornata produttiva, ho avuto buone sensazioni”

Intervenuto a margine del venerdì di prove libere del GP d’Australia 2024 di Formula 1, in cui la Ferrari è stata protagonista, Charles Leclerc ha detto: “E’ stata una giornata produttiva. Ho avuto sensazioni positive fin da subito e mi sono sentito a mio agio in macchina. Al momento sembra che siamo messi bene, ma bisognerà vedere come andrà domani, giornata in cui mi aspetto che il gruppo proponga valori più serrati. Sarà fondamentale gestire l’evoluzione della pista e capire in anticipo come cambierà – ha spiegato il monegasco – Dobbiamo lavorare per rifinire il bilanciamento della monoposto e fare un altro passo avanti in vista delle qualifiche“.

