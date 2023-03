Ciclismo, E3 Saxo Classic 2023: data, orari, diretta TV e streaming

Venerdì 24 marzo è il giorno della E3 Saxo Classic 2023, corsa belga che rappresenta uno dei principali appuntamenti sul pavé in preparazione alle Monumento delle pietre. A dieci giorni dal Giro delle Fiandre, i corridori dovranno affrontare oltre 200 km con partenza e arrivo ad Harelebeke e ben 17 muri che sicuramente decideranno la corsa. Tra gli uomini più attesi spiccano i nomi di Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe e il campione uscente Wout Van Aert che lo scorso anno firmò una doppietta in casa Jumbo insieme a Laporte.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della corsa è prevista per le ore 12:15, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 16:40 e le 17:15 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La diretta TV è prevista su Eurosport dalle 14:15, con la diretta streaming visibile su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Dazn e Now TV. Sportface vi racconterà tutto in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e molto altro ancora.