Ciclismo, Clasica San Sebastian 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi è il giorno della Clasica San Sebastian 2023, ultimo grande appuntamento con il ciclismo internazionale prima del Mondiale di Glasgow. Tanti i protagonisti attesi sulle strade basche, a cominciare proprio dal campione iridato in carica Remco Evenepoel. Con lui anche molti altri corridori di prima fascia, tra cui Julian Alaphilippe, Benoit Cosnefroy, Aleksandr Vlasov, Maximilian Schachmann, Victor Lafay, Biniam Girmay, Carlos Rodriguez, Juan Ayuso e l’azzurro Giulio Ciccone. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

PERCORSO E ALTIMETRIA CLASICA SAN SEBASTIAN 2023

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero dopo la fase di trasferimento, intorno alle 11:05. L’arrivo è invece stato programmato tra le 16:30 e le 17:00, in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria della corsa. La Clasica San Sebastian 2023 sarà trasmessa in diretta tv dalle ore 15:00 su Eurosport e dalle 15:15 anche su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.