Calendario amichevoli estive oggi sabato 29 luglio: programma, orari e diretta tv

Il calendario e il programma completo delle amichevoli estive di oggi, sabato 29 luglio. Una giornata ricchissima di appuntamenti, con tante squadre di Serie A che scendono in campo per i consueti test fondamentali per capire l’andamento del lavoro di preparazione verso la nuova stagione. Occhi puntati ovviamente sul Napoli Campione d’Italia, che ospita a Castel di Sangro i turchi dell’Hatayspor. Importanti test internazionali anche per Roma, Empoli, Genoa e Udinese mentre Frosinone e Salernitana danno vita a un match che è già antipasto del massimo campionato 2023/2024. Di seguito il dettaglio delle partite in programma.

PROGRAMMA AMICHEVOLI 29 LUGLIO

Ore 14:00 – Empoli-Lille, diretta tv e streaming su Dazn

Ore 16:00 – Bournemouth-Atalanta, diretta tv e streaming su Dazn

Ore 18:00 – Frosinone-Salernitana, nessuna diretta tv e streaming confermata

Ore 18:30 – Napoli-Hatayspor, diretta tv pay per view su Sky Sport Calcio (canale 251)

Ore 19:00 – Cagliari-Juventus U23, nessuna diretta tv e streaming confermata

Ore 20:30 – Genoa-Monaco, diretta tv e streaming su Dazn

Ore 21:00 – Roma-Estrela Amadora, nessuna diretta tv e streaming confermata