Ciclismo, cancellata causa maltempo prima tappa del Giro femminile

A causa di un temporale con grandine e delle strade impraticabili per acqua e fango, la prima tappa del Giro femminile è stata inizialmente interrotta e successivamente cancellata. La decisione è stata presa congiuntamente dalla Direzione di Organizzazione, il Collegio dei Commissari, il Cpa e il rappresentante dei team (Team Jayco Alula). Di conseguenza, l’ordine di marcia delle ammiraglie per la seconda tappa (Bagno a Ripoli – Marradi) verrà determinato sulla base del ranking indi individuale del UCI Women’s World Tour delle atlete partenti. Le squadre che non hanno atlete partenti nel ranking sono posizionate in coda in base al loro ordine di iscrizione.