Roma, Carles Perez a un passo dalla cessione al Celta Vigo: affare da 6 milioni

Vicina la cessione in casa Roma per quanto riguarda Carles Perez. Il trequartista catalano è pronto a firmare un contratto con il Celta Vigo, dove ha già giocato in prestito nella stagione da poco conclusa. Stavolta, però, a titolo definitivo: accordo raggiunto per circa 6 milioni di euro al club giallorosso, oltre al 5% dell’eventuale futura rivendita. Importante che l’operazione si chiuda oggi in virtù del rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario.