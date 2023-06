Ciclismo, Campionati Italiani 2023 prova in linea donne Elite: percorso e altimetria

Il percorso e l’altimetria della prova in linea donne Elite, gara che chiude i Campionati Italiani 2023 di ciclismo su strada a Comano Terme. In Trentino si assegna l’ultima maglia tricolore con una corsa di 148 chilometri che prevede un dislivello complessivo di 2480 metri. La prima parte è caratterizzata da due salite, il Passo del Ballino e il Passo San Udalrico, che potrebbero creare la fuga di giornata e già una prima selezione in gruppo.

La corsa però si farà nella seconda parte, quando le atlete passeranno sulla linea del traguardo e inizieranno i 4 giri del circuito che ha caratterizzato anche la prova maschile. La prima parte del circuito è in salita, con un’ascesa di 5,6 km e una pendenza media del 5,2% che prevede però un tratto al 7% nel primo chilometro. Seguiranno cinque chilometri vallonati e poi la discesa vera e propria, che porta in prossimità del traguardo di Comano Terme con una carreggiata piuttosto larga. Poche curve tecniche, ad eccezione di tre tornanti che non dovrebbero creare particolari difficoltà.

L’altimetria della prova in linea femminile