Europei Under 21 2023, combinazioni girone D: Italia obbligata a vincere o spettro “biscotto”

Due partite alla fine del girone D degli Europei Under 21 2023 e si fa dura per l’Italia: ecco dunque le combinazioni e gli scenari per gli azzurrini di Nicolato a 180′ dal termine. Emerge evidente l’obbligo di vincere contro la Svizzera, altrimenti sarà inevitabile, o quasi, salutare la competizione e la possibilità di giocare le prossime Olimpiadi. Dopo il ko contro la Francia, infatti, gli azzurrini devono rimettersi in carreggiata con tre punti contro gli elvetici, raggiungendoli così in classifica e con lo scontro diretto a favore.

A quel punto, basterà una vittoria contro la Norvegia per essere primi o secondi nel girone, o un pareggio in caso di risultato analogo (o sconfitta) degli svizzeri contro i francesi all’ultima giornata, a patto in questo caso che questi ultimi abbiano precedentemente battuto gli scandinavi. Un pareggio contro la Svizzera sarebbe davvero indigesto per l’Italia, perché se la Francia vincerà contro la Norvegia, poi potrebbe farsi vivo lo spettro del biscotto tra le due formazioni, galletti ed elvetici, che a quel punto, anche con un pareggio, resterebbero davanti agli azzurrini.

COMBINAZIONI ITALIA GIRONE D

Italia ai quarti se:

vince contro la Svizzera e contro la Norvegia

pareggia contro la Svizzera e batte la Norvegia, la Svizzera perde contro la Francia e gli azzurrini sono avanti nella differenza reti con gli elvetici

pareggia contro la Svizzera e batte la Norvegia, la Francia perde contro Norvegia e Svizzera

perde contro la Svizzera e batte la Norvegia, la Francia perde contro Norvegia e Svizzera e gli azzurri con tre squadre a 3 punti risultano la migliore in classifica avulsa

Italia eliminata con un turno di anticipo se: