Nba: i Suns battono i Magic coi Big 3, Lakers ko a New Orleans

di Mattia Zucchiatti 81

Segnali di forza in Nba direttamente dal Footprint Center dove i Phoenix Suns battono gli Orlando Magic 112-107, collezionando quella che è la terza vittoria consecutiva. Un successo prezioso per il morale, firmato dai Big Three che chiudono con 77 punti combinati. Kevin Durant realizza 31 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, mentre Devin Booker si accontenta di 21 punti con un non esaltante 7/17 dal campo. Sono 25 invece i punti messi a referto da Bradley Beal (10/13), mentre Jusuf Nurkic offre il suo contributo a rimbalzo (13 con 19 punti). Ai Magic non basta un Paolo Banchero non lontano dalla tripla doppia (29-9-7), mentre Franz Wagner è fermo a 27-7-6).

Sconfitta, la seconda in fila, per i Los Angeles Lakers che cadono 129-109 sul parquet dei New Orleans Pelicans. Zion Williamson e Brandon Ingram segnano 26 punti a testa, mentre CJ McCollum ne aggiunge 22. Lakers mai vicini a rimontare, nonostante i 34 punti, 5 rimbalzi e 8 assist di LeBron James e la doppia doppia (20-10) di Anthony Davis. Vittoria per gli Oklahoma City Thunder che superano 124-108 i Brooklyn Nets. Shai Gilgeous-Alexander chiude con 24 punti e 6 assist, mentre Josh Giddey si ferma a 20-6-5, seguito dai 18-10 di Chet Holmgren. Motivi per sorridere ne hanno i Boston Celtics che battono a domicilio 134-101 i San Antonio Spurs. Jayson Tatum realizza 25 punti, uno in più di Jaylen Brown. Netto successo fuori casa anche per i Sacramento Kings che travolgono 123-92 i Memphis Grizzlies.