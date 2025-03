Juan Ayuso vince l’edizione 2025 della Tirreno-Adriatico. Lo spagnolo della UAE Emirates difende il vantaggio di 40″ sugli azzurri Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) e Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e può esultare al traguardo di San Benedetto del Tronto. Ultima tappa che ha visto trionfare, per la seconda volta nella Corsa dei Due Mari, Jonathan Milan. Lo sprinter della Lidl-Trek, 21ª vittoria in carriera, scatta ai -200 metri e sorprende Israel Premier Tech e Groupama conquistando tappa e maglia ciclamino. “Sono molto felice per questa seconda vittoria nella Tirreno-Adriatico. È stata dura anche oggi, ma è stato perfetto il lavoro di gruppo. Sono dispiaciuto per la caduta di Stuyven e spero che non ci siano state conseguenze nel gruppo. Ho faticato un po’ in salita, ma era importante vincere dopo essere caduto qualche giorno fa. Sono contento della mia Tirreno-Adriatico“, le parole di Milan nell’intervista post gara. Tirreno-Adriatico positiva per i colori azzurri con Manuele Tarozzi in vetta alla classifica scalatori. Beffati in volata nella tappa finale Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale) e Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike). In top ten c’è anche l’italiano Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta). In classifica generale dietro ad Ayuso c’è Ganna (+35″) e non Tiberi, terzo a +36″ e superato dal corridore della Ineos grazie ai tre secondi di abbuono. Classifica immutata rispetto a ieri con Derek Gee (Israel-Premier Tech) quarto a 42″ e Jai Hindley (Red Bull – Bora Hansgrohe) quinto a 53″ davanti a Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), sesto a 56″. In fondo alla top ten c’è Mattia Cattaneo (Soudal Quick Step), decimo a 1’38”.

La top ten di giornata

Jonathan Milan (Lidl-Trek) 3h08’07” Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale) +00″ Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) +00″ Jake Stewart (Israel – Premier Tech) +00″ Paul Penhoet (Groupama – FDJ) +00″ Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) +00″ Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team) +00″ Natnael Tesfazion (Movistar Team) +00″ Casper Van Uden (Team Picnic PostNL) +00″ Clement Venturini (Arkea – B&B Hotels) +00″

La classifica generale finale