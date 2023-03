Premier League, Ferguson e Wenger nella Hall of Fame

Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger sono i primi allenatori ad entrare nella Hall of Fame della Premier League. Tra i due, in carriera, c’è stata rivalità, ma anche tanto rispetto, tant’è che Sir Alex difese il collega da alcune critiche. Ferguson è il tecnico di maggior successo nella storia della Premier – nata nel 1992 – grazie ai 13 titoli vinti alla guida del Manchester United, l’ultimo dei quali nel 2013, nella sua 27esima e ultima stagione sulla panchina dei Red Devils. In tutto, per lui, 528 vittorie in 810 partite per un totale di 1752 punti conquistati. Anche Wenger – ora responsabile Fifa dello sviluppo mondiale del calcio – è tra i tecnici con più anni sulla panchina di una sola squadra. Fu ingaggiato nel 1996 e rimase alla guida dei Gunners per 22 stagioni: ha vinto per tre volte il campionato, facendo la storia nel 2004 quando il titolo arrivò senza nemmeno una sconfitta, impresa che ad oggi non è stata mai eguagliata. Per lui 828 panchine in Premier, con 476 vittorie e 199 pareggi.