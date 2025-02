Mikaela Shiffrin non prenderà parte alla combinata a squadre, il nuovo format introdotto dai Campionati mondiali di sci alpino. L’accoppiata Shiffrin-Lindsey Vonn, un sogno di molti appassionati, non diventerà realtà. La gara prevede la partecipazione di squadre composti da due atleti dello stesso genere, impegnati uno in discesa libera e l’altro nello slalom. A Saalbach-Hinterglemm, Shiffrin ha deciso di partecipare solo allo slalom gigante e allo slalom speciale, in programma per la prossima settimana. Nel corso della conferenza stampa prima dei Mondiali, Vonn aveva lanciato la proposta: “Iniziare con Mikaela sarebbe fantastico”, ma ora Shiffrin ha annunciato, “purtroppo non potrò partecipare alla combinata a squadre, non vedo l’ora di vedere la gara e di fare il tifo per i miei compagni di squadra”.

MONDIALI DI SAALBACH – TERZO TEMPO PER DELAGO

Nicol Delago conferma il buon feeling con la pista Ulli Maier. L’azzurra ottiene il terzo tempo nella seconda prova cronometrata in vista della discesa dei Campionati Mondiali di Saalbach 2025, in programma sabato 8 febbraio. La migliore prestazione è quella di Mirjam Puchner, austriaca autrice di un 1’42”30. Seconda prestazione per la statunitense Breezy Johnson, a 0”73 da Puchner. Delago, invece, dista 0”88 dalla vetta. “E’ una pista che mi piace molto, adatta alle mie caratteristiche e ho voluto giocarmela al meglio sapendo di avere una chance per conquistare un posto nel quartetto azzurro. Avere bei ricordi mi aiuta a trovare serenità“.

Sofia Goggia ha concluso la prova in undicesima piazza, a 1”43 da Puchner, mentre Elena Curtoni è ventesima a 2”23. Federica Brignone è distante 2”54, Laura Pirovano 3”46 e Marta Bassino 4”66. Goggia analizza la propria prestazione: “Il Mondiale per l’Italia è partito con il piede giusto. Secondo me sabato sarà una gara molto tirata: nelle prove ci sono davanti delle ragazze che sanno far correre gli sci. Sarà importante trovare il giusto compromesso tra far scorrere gli sci e mantenere le linee ideali. Questa pista è bella, una discesa particolare, unica. In superG prevedo una specie di gigantone, è una pista larga e mi aspetto una gara molto tecnica; sarà importante capire la neve, perchè se si incide troppo si perde tempo: sarà interessante”.

“Sono sicura che ci sono delle parti da rivedere bene – dichiara Pirovano – specie per quanto riguarda le linee. In gara in genere riesco a tirare fuori qualcosa più che in prova: spero di riuscire a fare qualcosa di meglio. In vista del superG di domani, i dossi della pista potrebbero permettere tracciature interessanti: mi sento bene e anche se la pista non rispecchia al massimo le mie caratteristiche cercherò di adattarmi al meglio”. Infine, parla Elena Curtoni: “La pista è molto bella, divertente, mi piace. Per me era la prima volta e dovevo prendere confidenza con i dossi. Domani in superG posso fare bene e puntare in alto: la testa è già lì”.