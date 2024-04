Canottaggio, World Cup: 34 nazioni e oltre 450 atleti a Varese

Andrà in scena al Lago di Varese la prima tappa della Coppa del Mondo di canottaggio. Dal 12 al 14 di aprile saranno 34 le nazioni partecipanti, le quali si sfideranno andando a caccia delle prime medaglie della stagione remiera internazionale. Oltre 450 atleti con il singolo maschile che è la specialità che ha attirato il maggior numero di iscrizioni con ben 30 nomi tra cui il campione del mondo in carica, il tedesco Oliver Zeidler. Nel singolo femminile, invece, spicca la partecipazione di Karolien Florijn che cercherà di allungare la sua striscia di 23 vittorie consecutive.

L’Italia si presenta a questa tappa forte di una folta delegazione, tra cui spicca la coppia formata da Valentina Rodini e Federica Cesarini, campionesse olimpiche nel doppio femminile, che cercheranno la qualificazione per difendere il titolo a Parigi 2024. Iscritti ben sette equipaggi sia nel lotto maschile che in quello femminile, per una Prima Tappa che si annuncia davvero spettacolare.

Pierpaolo Frattini, Direttore Generale del Comitato Organizzatore dei Grandi Eventi sul Lago di Varese, si dichiara molto soddisfatto e sottolinea la portata dell’evento: “Siamo molto soddisfatti per i numeri da record per essere la Prima Tappa della Coppa del Mondo. Un successo reso possibile soprattutto grazie alla location e al lavoro del Comitato che a livello internazionale gode di grande considerazione. Per Varese e per tutta la provincia sarà, ancora una volta, un momento di grande visibilità, oltre che di grande spinta economica per tutto il territorio”.

La Coppa del Mondo 2024 di canottaggio si sviluppa in tre tappe: a quella di Varese seguiranno quella di Lucerna, in Svizzera, dal 24 al 26 maggio, e quella di Poznan, in Polonia, dal 14 al 16 giugno. I vincitori assoluti verranno determinati dopo il terzo evento grazie ai punti accumulati nelle singole prove.