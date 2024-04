Bayern Monaco, Stanisic tornerà dal prestito al Leverkusen: “Peccato che invece Xabi Alonso resti”

La decisione di Xabi Alonso di rifiutare le offerte delle big e restare al Bayer Leverkusen ha fatto felice tutto l’ambiente, dai giocatori ai tifosi. L’unico che invece non ha fatto i salti di gioia è stato il terzino Josip Stanisic, che si appresta a vincere uno storico titolo ma – quando scadrà il suo prestito – a fine stagione farà ritorno al Bayern Monaco. “Sono contento che Xabi Alonso sia felice qui, ma ovviamente un po’ mi dispiace per me. Mi auguravo un epilogo differente” ha ammesso in un’intervista a Sport1, non nascondendo che gli sarebbe piaciuto ritrovare il tecnico spagnolo in Baviera.

Stanisic ha poi fatto un bilancio della sua esperienza: “Venire in prestito qui è stata la scelta giusta. Nella prima metà di stagione non ero contento, ma in fin dei conti è una questione di squadra e tutti noi siamo migliorati parecchio. Mi sono divertito molto e sono felice di aver lasciato il Bayern per vincere il campionato con questa maglia“.