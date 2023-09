Milan, polemiche per il kit pre-gara “nerazzurro”: non è più disponibile sullo store

Dopo tante polemiche il Milan ha deciso di togliere, almeno per il momento, dal proprio store il nuovo kit pre-gara che aveva lanciato nella giornata di ieri. Tutto nasce dai colori della tuta, che in effetti aveva poco o nulla di rossonero. Mentre sulle bande laterali si poteva notare una tinta che virava più verso il nerazzurro. Tante le ironie sui social, ma anche le prese di posizione da parte dei tifosi. Si è schiarata anche la Curva Sud, che ha definito “irrispettoso e intollerabile” avere una difesa ufficiale che possa richiamare i colori sociali dei cugini e rivali dell’Inter. Il Milan sembra aver preso nota di tutto questo e da questa mattina l’intera linea di abbigliamento con la striscia nerazzurra non è più visibile e di conseguenza acquistabile tramite lo store ufficiale. Vedremo nei prossimi giorni se si tratterà di una scelta definitiva oppure no.