Wimbledon 2023, Federer torna sul Centrale: grande omaggio per il campione svizzero

Roger Federer è tornato sul Centre Court di Wimbledon in occasione della seconda giornata dell’edizione 2023 di uno dei tornei più importanti del mondo. Il campione svizzero è stato ospite del box insieme a Kate Middleton e al momento del suo arrivo ha ricevuto una commovente e meritata standing ovation. Successivamente Federer è stato omaggiato con una premiazione ed ancora una volta dal calore del pubblico presente sugli spalti. Ecco video e foto di quanto successo sul centrale di Wimbleond.

Standing ovation for eight-time champion Roger Federer as he enters the Royal Box at Wimbledon (and takes a seat next to the Princess of Wales) pic.twitter.com/8wrOYObozH

— Sam Clench (@SamClench) July 4, 2023