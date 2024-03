Canottaggio, Giorgia Sciattella: “Olimpiadi il sogno di ogni atleta”

Anche il canottaggio azzurro spicca tra i premi degli “Italian Sportrait Awards”, gli “Oscar dello sport inclusivo” che per il dodicesimo anno consecutivo una giuria popolare di oltre 600 mila utenti ha assegnato scegliendo tra le nomination della giuria tecnica. Ad essere premiato, nella categoria “Team giovani”, è il quattro senza under 19 femminile con le protagoniste, oro ai Mondiali 2023, Giorgia Sciattella (Tevere Remo), Sara Lucia Caterisano (SC Lario), Lucrezia Monaci e Francesca Rubeo (CC Aniene). Tanti sorrisi, a partire da Sciattella che ai microfoni di Sportface.it si sofferma sulla preparazione, sugli obiettivi nel presente e i sogni futuri: “Ci stiamo allenando bene – spiega -, stiamo faticando ma spero che la stagione si possa ripetere come quella dell’anno scorso o che comunque ci sia sempre un gradino in più da superare. L’obiettivo è essere convocata di nuovo ai Mondiali e fare una bella gara. Poi insomma, le Olimpiadi sono il sogno di qualsiasi atleta, ma ci si penserà”. Il premio nel 2023 era stato assegnato allo stesso equipaggio azzurrino, che vedeva già allora a bordo Giorgia Sciattella: “Per me è sempre un onore partecipare ed essere invitata a questa serata. È bello essere qui con altri atleti di grandissima importanza – spiega -. È una serata diversa: se si vince meglio, se non si vince ci si diverte e si fanno comunque nuove esperienze”. Sul palco come nell’imbarcazione “non sono mai sola, siamo di diverse regione. Rincontrarle qui è una cosa molto bella e sono contentissima”, le parole dell’azzurra a Sportface.