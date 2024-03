Lecce, Corvino: “D’Aversa brav’uomo, Gotti è stata la prima scelta”

Tiene ancora banco il caso D’Aversa con il gesto a fine partita tra Lecce e Verona che gli è costato ben quattro giornate di squalifica, ma soprattutto l’esonero dal ruolo di allenatore del Lecce. A parlarne, cercando di archiviare la questione, è stato Pantaleo Corvino: “Io D’Aversa lo conosco da oltre vent’anni e non è una persona violenta. È una persona perbene. Quel gesto mi ha colpito molto proprio per questo. Se ha fatto quello che ha fatto, lo ha fatto perché non è riuscito a tenere dentro tutto ciò che stava succedendo in quel momento”.

Corvino ha poi spostato l’attenzione su Luca Gotti, unico profilo cercato in queste ore dalla società giallorossa per sostituire D’Aversa: “Abbiamo avuto poche ore, ma abbiamo scelto il meglio che si poteva trovare in piazza. Non abbiamo avuto altri nomi in testa, né alcun genere di dubbio. Gotti è stato il nostro piano A. Il contratto che ha firmato avrà rinnovo automatico in caso di salvezza”.