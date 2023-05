Canottaggio, Europei Bled 2023: argento nel doppio maschile per Rambaldi e Sartori

Luca Rambaldi e Matteo Sartori hanno conquistato la medaglia d’argento nel doppio maschile agli Europei di canottaggio che si stanno disputando a Bled, in Slovenia. I due azzurri, 6’08”25, non sono riusciti nell’impresa di battere i croati Martin e Sinkovic che hanno chiuso in 6’07”00 aggiudicandosi l’oro. Bronzo per gli olandesi Stefan Broenink e Melvin Twellaar in 6’10”74. Ottima prestazione per Rambaldi e Sartori (Foto Perna/FIC): terzi dopo 500 metri dietro Croazia e Spagna, gli azzurri hanno aumentato il ritmo passando addirittura in testa al 1.500 metri. Nel finale però non hanno saputo resistere alla reazione dei fratelli Sinkovic, finendo comunque per conquistare una preziosa medaglia d’argento. Per quanto riguarda l’otto femminile, composto da Giorgia Pelacchi, Sofia Secoli, Veronica Bumbaca, Alice Gnatta, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato, Linda De Filippis ed il timoniere Emanuele Capponi, le azzurre hanno chiuso la prova in 6’13”07 alle spalle della Gran Bretagna, seconda classificata con il tempo di 6’08”01, e della Romania (6’01”55).