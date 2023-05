F1 GP Monaco Montecarlo 2023, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming

Si chiude il sesto weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1 e dopo la cancellazione dell’appuntamento di Imola per via del dramma del maltempo, si corre ora a Montecarlo per la gara del GP del Principato di Monaco 2023. Di seguito ecco allora le indicazioni su orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. Come di consueto domenica vengono messi in palio i punti per il Mondiale e sale l’attesa per conoscere il vincitore di una gara sempre delicata con i muri stretti del circuito cittadino, che per il padrone di casa Leclerc anno dopo anno si è sempre rivelato una maledizione

Ci si attendono dunque grandi emozioni per questa gara che avrà inizio alle ore 15 di domenica 28 maggio. La diretta tv è garantita su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno con streaming su Sky Go, oltre che su Now, sarà prevista inoltre la differita in chiaro su TV8 con la consueta replica. Infine, Sportface.it vi come di consueto vi andrà a proporre la diretta testuale della gara aggiornata in tempo reale. Di seguito ecco il canonico riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

Domenica 28 maggio 2023

ore 15:00-17:00 Gara