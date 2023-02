Canottaggio, Cesarini-Rodini premiate a Milano per meriti sportivi

La coppia del canottaggio azzurro, Federica Cesarini e Valentina Rodini, sono state premiate a Milano per meriti sportivi. Grande onore quindi per le campionesse olimpiche in carica, alle quali è stato dedicato anche un fumetto dell’impresa di Tokyo. Queste le loro parole, dopo aver ricevuto il premio, partendo da Valentina Rodini: “È bellissimo essere qui per questo progetto di Fujifilm, che ci ha sempre sostenute. Credo e spero che le azioni mie e delle mie compagne parlino da sole: noi mettiamo tutte noi stesse nell’allenamento e in quello che facciamo, soprattutto perché ci diverte e ci fa stare bene, quindi spero che il nostro benessere passi alle nuove generazioni che ci guardano e che anche loro possano innamorarsi di questo sport”.

Federica Cesarini poi aggiunge: “Come altre sono state un ricordo per me: io ho ricevuto quello che mi hanno tramandato le più grandi e per questo siamo riuscite a trasformare una passione in lavoro, cosa che non era affatto scontata”.