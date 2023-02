Roma, ulteriore attesa per la lista Uefa: inviata entro mezzanotte, ma resa nota domani

Bisognerà attendere un po’ di più del previsto per conoscere la lista Uefa della Roma per la seconda parte dell’Europa League. I giallorossi devono comunicare entro la mezzanotte di oggi l’elenco dei giocatori a disposizione per la fase a eliminazione diretta delle coppe europee, ma si prenderanno del tempo aggiuntivo per renderla nota a tifosi e addetti ai lavori, presumibilmente pubblicandola nella tarda mattinata di domani.

Il motivo? Il club giallorosso attende di avere l’ok definitivo da parte dell’Uefa, visto che è stato stipulato il settlement agreement in estate e ci sono dei paletti da rispettare. Se questi saranno stati rispettati, la Roma pubblicherà la lista e Zaniolo scoprirà se è effettivamente escluso dal progetto anche in Europa.