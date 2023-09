Mondiali canoa slalom 2023, quattro azzurri in semifinale nella canadese: il resoconto di giornata

Dopo le prove a squadre andata in scena ieri, con il bel bronzo conquistato dal C1 maschile, è tempo di gare individuali in quel di Lee Valley, dove sono in corso i Mondiali di canoa slalom 2023. Giornata dedicata alla canadese, con tre italiani impegnati nella gara maschile e altrettanti in quella femminile con l’obiettivo di centrare un posto ai prossimi Giochi di Parigi nei prossimi giorni.

Marta Bertoncelli, l’unica azzurra con un’esperienza Olimpica alle spalle, proverà ad andare a caccia del pass per Parigi dopo aver ottenuto un sedicesimo tempo che nella prima batteria le ha garantito l’accesso diretto alle semifinali. L’azzurra ha pagato +7.33 di ritardo dalla leader Andrea Herzog (95.11). Ventunesima Elena Borghi, che per pochi centesimi non è riuscita ad ottenere la qualificazione. Sia lei che Elena Micozzi nel pomeriggio sono tornate in acqua per la batteria di ripescaggio. Borghi fa registrare il miglior tempo nella seconda batteria in 96.33, facendo anche meglio di Jessica Fox, Elena Lilik e Tereza Fiserova. Eliminata invece Elena Micozzi.

Al maschile grandissima prestazione di Raffaello Ivaldi, il quale ha chiuso in seconda posizione la batteria mattutina in 84.40, dietro solamente allo spagnolo Miquel Trave in 84.07. Posto in semifinale guadagnato senza problemi per il nostro rappresentante, mentre Paolo Ceccon e Roberto Colazingari, giunti rispettivamente in 27esima e 30esima posizione, hanno invece dovuto prendere parte alla batteria del pomeriggio. Tramite ripescaggio entra tra i migliori trenta anche Paolo Ceccon, ventisettesimo nella prima batteria e ottavo nella seconda in 87.63, mentre è fuori Roberto Colazingari che paga la penalità in porta 16 ed è ventiduesimo in 90.80