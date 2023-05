Canoa velocità, Coppa del Mondo 2023: Casadei-Tacchini terzi nel C2 500 di Seghedino

di Mattia Zucchiatti 76

Arriva il podio per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nella quarta e ultima giornata di gare a Seghedino (in Ungheria), sede della prima tappa della Coppa del Mondo di canoa velocità. La coppia azzurra si è classificata al terzo posto nel C2 500 maschile, facendo segnare il tempo di 1:41.80. Oro per gli ungheresi David Korisanszky e Adam Fekete (1:41.31), che hanno preceduto i polacchi Aleksander Kitewski e Norman Zezula (1:41.31). Da segnalare anche il secondo posto (undicesimo assoluto) di Nicolae Craciun e Daniele Santini (1:43.61) nella Finale B. Tacchini si e poi ripetuto sulla lunga distanza arrivando terzo nei 5000 metri con il suo C1 in 24.29.45, alle spalle del cubano Jose Cordova, argento in 24.03.52, e dell’ungherese Adolf Balazs (23.44.59). Nelle finale B del K2 500 a squadre gli equipaggi azzurri si piazzano all’ottavo posto con Samuele Burgo e Andrea Schera (Fiamme Gialle) in 1.35.04 e al nono con Alessandro Gnecchi (Carabinieri) e Giacomo Cinti (CC Comacchio) con il tempo di 1.35.43. Nel K2 femminile Irene Bellan (Fiamme Oro) e Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre) chiudono la finale C sui 500 metri al terzo posto in 1.50.71. Secondo posto invece per Nicolae Craciun e Daniele Santini (Fiamme Oro) nella finale B del C2 500 con il tempo fermato su 1.43.61.