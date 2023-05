Fiorentina-Udinese 2-0, Italiano: “I ragazzi hanno risposto benissimo. Jovic e Terzic? No comment”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la vittoria per 2-0 ottenuta sull’Udinese nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Sono contento, volevamo un risultato positivo e una buona prestazione per arrivare con entusiasmo alla gara di giovedì. I ragazzi hanno risposto benissimo, potevamo fare qualche gol in più, ma mi è piaciuto il fatto di arrivare con una testa diversa rispetto all’andata. Speravo in una partita del genere, giocata con attenzione e senza ripetere gli errori commessi contro il Basilea. Jovic e Terzic? Preferisco non rispondere. Stiamo rispondendo con tutti i ragazzi, siamo alla cinquantaquattresima partita stagionale, tutti devono stare sul chi va là. Ogni tanto qualcuno scappa dal greegge, ma quando si chiede scusa e si capisce di aver sbagliato non si può non tenere in considerazione. Anche Gaetano ha fatto molto bene, questo periodo gli servirà per ripartire al massimo il prossimo anno”.

Sulla rinascita di Alfred Duncan: “E’ un ragazzo che, anche se è più esperto degli altri, è un po’ sensibile e ha sempre bisogno di una pacca sulle spalle. Ha avuto un momento di smarrimento, ma adesso è tornato l’Alfred che conoscevamo. Se gioca così può mettere in difficoltà gli avversari, ma anche me nelle scelte. Abbiamo partite importantissime, se ci arriviamo con tanta gente in fiducia sono felice“.