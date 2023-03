Judo, Grand Slam Tbilisi 2023: due podi per l’Italia, festeggiano Piras e Toniolo

Nella giornata inaugurale del quarto Grand Slam stagionale di judo, di scena a Tbilisi (Georgia), sono arrivati due podi per l’Italia. Terzo posto nei -66 kg maschili per Matteo Piras che, inserito nella Pool C, ha battuto il canadese Postigos ed il tedesco Ickes prima di cedere il passo al mongolo Yondonperenlei. Grazie ai successi nel ripescaggio sul turkmeno Rahimov e poi sul georgiano Margvelashvili, tuttavia, è riuscito a salire sul podio. Oro al kyrgyso Kubanychbek Aibek Uulu e argento al connazionale Yondonperenlei. Terzo, insieme a Piras, anche l’ucraino Iadov.

L’altra medaglia è invece targata Veronica Toniolo, anche lei terza nei -57 kg femminili. La diciannovenne triestina ha sconfitto la francese Ophelie Vellozzi, la cinese Qi Cai e la brasiliana Silva, arrendendosi solo alla serba Perisic (poi medaglia d’oro). Toniolo è comunque riuscita ad avere la meglio della brasiliana Lima nel ripescaggio, condividendo il gradino più basso del podio con la canadese Klimkait, alle spalle di Perisic e della kosovara Gjakova, seconda.