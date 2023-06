Canoa, Giochi Europei Cracovia 2023: saranno 12 gli azzurri protagonisti in Polonia

Stanno per partire i Giochi Europei di Cracovia 2023, dove mercoledì sera si terrà la cerimonia di apertura all’Henryk Reyman Municipal Stadium. Per le due discipline olimpiche della canoa (velocità e slalom) le competizioni avranno valenza doppia e assegneranno i titoli continentali del 2023, con le gare di canoa slalom che varranno anche da qualificazione olimpica (ripescaggio continentale). Si partirà con la disciplina della canoa velocità che si disputerà da mercoledì 21 a sabato 24 giugno nella laguna di Kryspinow. Nel complesso saranno previsti 7 eventi medaglia maschili, 7 femminili e 2 misti. Le distanze previste saranno solo quelle dei 200m (C1 e K1 maschile e femminile, C2 e K2 mix) e dei 500m (K1, K2, K4, C1 e C2, sia maschile che femminile).

La delegazione italiana sarà composta da dodici atleti, otto uomini e quattro donne. Gli azzurri al via, selezionati dal Direttore Tecnico Oreste Perri sono: per il kayak femminile Susanna Cicali, Francesca Genzo (Fiamme Azzurre), Agata Fantini, Cristina Petracca (Marina Militare); per il kayak maschile Alessandro Gnecchi (Carabinieri), Giacomo Cinti (CC Comacchio), Manfredi Rizza (Aeronautica Militare) e Andrea Domenico Di Liberto (Fiamme Azzurre); per la canadese maschile Carlo Tacchini, Nicolae Craciun, Mattia Alfonsi e Gabriele Casadei (Fiamme Oro).