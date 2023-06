MotoGP GP Olanda 2023, Lecuona sostituisce l’infortunato Mir

I problemi della Honda non accennano a placarsi. Oltre agli scarsi risultati ottenuti finora nel Mondiale 2023 di MotoGP, il team giapponese deve anche fare i conti con i numerosi infortuni riportati dai propri piloti. Joan Mir non potrà prendere parte al Gran Premio d’Olanda 2023 e al suo posto scenderà in pista il connazionale Iker Lecuona. Per il pilota della Superbike sarà la sua seconda apparizione dell’anno. Nel frattempo Mir continuerà a riprendersi a casa con l’obiettivo di tornare in azione in Gran Bretagna in piena forma.