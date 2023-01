Formula E 2023, il calendario completo della stagione: ecco tutte le tappe del Mondiale

E’ partito il conto alla rovescia per l’inizio del Mondiale di Formula E 2023, che prenderà il via il prossimo 14 gennaio sul tracciato del Messico. Il principale campionato per auto elettriche proporrà diverse novità rispetto alle stagioni precedenti, come il debutto delle nuove monoposto Gen3 con una specifica. Ci sarà anche l’ingresso di tre nuove scuderie: Maserati, McLaren e Cupra. Non ci sarà più, invece, il ‘Fan Boost’ che verrà sostituito dall’Attack Charge, una strategia secondo la quale i piloti dovranno effettuare dei pitstop programmati durante la gara in modo da ricevere più potenza sulla loro vettura, a tutto vantaggio dello spettacolo in pista. Il calendario, che come detto prevede la partenza in Messico il 14 gennaio, sarà composto da 16 gare, compresa quella di Roma del 15 e 16 luglio. La stagione terminerà due settimane dopo con l’E-Prix di Londra. Ecco il calendario completo:

CALENDARIO FORMULA E 2023