Napoli e Lazio sono state fin qui tra le più belle realtà dei primi mesi di Serie A.

Entrambe con una nuova guida tecnica, hanno mostrato seppur in modo diverso capacità e voglia di vincere, proponendo sicuramente un calcio diametralmente opposto ma efficiente allo stesso modo.

La squadra di Antonio Conte, dopo lo scivolone pesante alla prima giornata contro il Verona, ha collezionato tanti risultati importanti, anche e soprattutto contro le big, e nonostante la doppia batosta subita al Maradona contro l’Atalanta di Gasperini e proprio contro la Lazio, si trova al primo posto in classifica con 41 punti, appaiati proprio alla Dea e con un punto di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi, che ha però una partita da recuperare. Napoli che in queste prime settimane a guida Conte non ha sicuramente espresso un calcio meraviglioso, salvo alcune occasioni, ma è stata “contiana” al punto giusto, mostrando fame e cazzimma, oltre a tanta voglia di vincere.

Dall’altro lato la Lazio di Marco Baroni è tra le più belle sorprese, se non la più bella, di questa prima parte di campionato. Al netto della brutta sconfitta per 6-0 subita in casa contro l’Inter, i biancocelesti stanno disputando una stagione eccellente soprattutto per quelle che erano le premesse. C’era tanto scetticismo sia intorno all’ex tecnico del Verona sia sui calciatori arrivati nel calciomercato estivo, ma il campo sta dando risposte totalmente diverse. I biancocelesti, giocando un grandissimo calcio, si trovano al quarto posto in classifica in Serie A e stanno volando anche nel girone di Europa League, dove sono al momento primi in classifica.

Sia Napoli che Lazio, però, interverranno quasi certamente nel mercato di gennaio, e sono pronte a sfidarsi per uno dei talenti più luminosi del calcio italiano.

Fazzini oggetto della contesa: che duello tra Napoli e Lazio

Sia Giovanni Manna che Angelo Fabiani, rispettivamente direttore sportivo del Napoli e della Lazio, hanno messo nel mirino Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003 dell’Empoli che ha piacevolmente impressionato in questa prima parte di campionato. Qualità e personalità, come dimostrato anche dalla maglia numero dieci indossata, Fazzini sta brillando nel giovanissimo – e italianissimo – Empoli di Roberto D’Aversa.

Nei giorni scorsi la Lazio sembrava vicinissima a chiudere la trattativa in prestito con obbligo di riscatto fissato a quindici milioni, un’accelerata dovuta anche all’infortunio di Matias Vecino che resterà lontano dal campo per qualche settimana. Nelle ultime ore, però, il Napoli è tornato prepotentemente in corsa ed è pronta a sfidare i biancocelesti colpo su colpo. Manna, però, ha già deciso che non parteciperà ad aste milionarie: qualora la trattativa dovesse andare sulle lunghe, gli azzurri potrebbero puntare uno tra Cesare Casadei e Lorenzo Pellegrini.

Fazzini è al centro del mercato ed è pronto ad infiammare la sessione di gennaio: sarà duello Lazio-Napoli.