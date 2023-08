Verona, ufficiale: arriva Folorunsho dal Napoli

L’Hellas Verona rende noto di aver acquisito dal Napoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 il centrocampista Michael Folorunsho. Cresciuto nelle giovanili della Lazio, il centrocampista italiano di origini nigeriane è stato acquistato dalla società partenopea nel 2019, senza però mai esordire in maglia azzurra. Dopo aver cambiato 5 volte casacca in prestito tra Bari, Reggina, Pordenone e ancora Reggina e Bari, nella scorsa stagione il classe ’98 è esploso in terra pugliese, dove ha realizzato ben 9 reti. E ora la svolta per Folorunsho, che a Verona disputerà per la prima volta in carriera un campionato di Serie A.