Donnarumma eroe in Champions, ma il suo futuro resta aperto: Inter e Juve osservano, mentre altre big sono pronte a fare lo sgambetto alle italiane.

Quando conta davvero, Gigio Donnarumma si prende la scena. Il portiere del Paris Saint-Germain è stato il protagonista assoluto nell’ultima sfida di Champions League contro il Liverpool, regalando ai francesi il passaggio del turno grazie a due parate decisive ai rigori su Nunez e Jones. Una prestazione da incorniciare, premiata con il titolo di migliore in campo, che ha confermato ancora una volta il suo peso specifico nelle notti che contano. D’altra parte come dimenticare la notte di Wembley?

E mentre il PSG sogna la coppa, il futuro di Donnarumma rimane un tema caldo. Il contratto dell’ex Milan scadrà a giugno 2026 e il suo valore attuale si aggira attorno ai 40 milioni di euro. La società parigina non vuole ritrovarsi a gestire un’altra stagione con il contratto in scadenza, ma nonostante le parole di Raiola all’Equipe, dove l’agente aveva dichiarato il rinnovo con il PSG come unica priorità, di prolungamento ancora non se ne parla. Al momento è solo un’intenzione, e le parti sono ancora al lavoro per trovare un accordo. Intanto, in Italia si osserva. L’Inter aveva messo Gigio nel mirino in caso di rivoluzione tra i pali, ma anche la Juventus aveva sondato il terreno, affascinata dall’idea di riportarlo in Serie A come volto simbolo della rifondazione. Oggi tutto resta in sospeso, ma la sensazione rimane quella di un’occasione sprecata, come rivelato dall’ex portiere bianconero.

Crisi Juve, Rampullla: “Serviva Donnarumma”

Sul mercato estivo della Juventus si è parlato tanto, principalmente sui folli investimenti da 200 milioni che, col senno di poi, potevano essere spesi in maniera diversa. Della stessa idea è Michelangelo Rampulla, ex portiere bianconero secondo cui dal momento in cui il club ha deciso di dire addio a Szczesny, avrebbe dovuto fare il salto di qualità puntando su Gigio Donnarumma, non su Di Gregorio.

Quando si rinuncia a un portiere esperto e affidabile come Szczesny, allora prendi Donnarumma e gli consegni la porta per tanti anni – ha dichiarato Rampulla a TIAMOCALCIOMERCATO, trasmissione tagata calciomerccato.it. Invece, la Juve ha scelto di investire sull’ex Monza, portiere di talento e prospettiva, ma che – come ha sottolineato Rampulla – ha bisogno di tempo e fiducia. Gigio, dal canto suo, è rimasto al PSG, dove il rinnovo è ancora tutto da scrivere. La Juve, quindi, potrebbe aver perso un’occasione importante per blindare un ruolo chiave con un profilo già affermato a livello internazionale.