Le parole di Antonio Conte aprono le porte ad un possibile addio, ma il Napoli proverà a trattenerlo: pronto un tris di acquisti per convincerlo

Antonio Conte ha parlato. Prima e dopo Monza-Napoli, il tecnico salentino ha fatto chiarezza sul suo futuro: nessun problema a restare a Napoli, ma servirà una programmazione seria per evitare che l’anno prossimo si trasformi in un fallimento e che l’allenatore venga poi massacrato. Mercato, ma anche infrastrutture con le parole sui campi di Castelvolturno che pretendono risposte immediate.

De Laurentiis però non ha intenzione di lasciar andare il tecnico che ha risollevato il Napoli dopo il decimo posto dello scorso anno ed è disposto ad accontentare le sue richieste partendo dal mercato. Se dal punto di vista delle strutture, il presidente garantisce che da settembre partiranno i lavori del nuovo centro sportivo, il mercato è un qualcosa da fare molto prima e le mosse del ds Manna vanno in questa direzione.

Con la Champions ormai conquistata (manca ormai solo la matematica), serve allungare la rosa per poter essere competitivi anche in Europa. Le idee sono chiare con tre richieste avanzate da Conte al Napoli, stando a quanto riportata OggiNotizieSport.

Napoli, Conte resta: tre colpi per convincerlo

Conte detta la linea, il Napoli ha tutta l’intenzione di seguirla per evitare di perdere il tecnico salentino. Così Manna si muove per portare in azzurro i tre calciatori richiesti dall’allenatore: si tratta del portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic, il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi e l’attaccante del Manchester United Joshua Zirkzee.

L’arrivo di Milinkovic-Savic servirà a dare un’alternativa di lusso a Meret che dovrebbe comunque firmare il rinnovo e restare al Napoli. Per Frattesi, invece, l’interesse azzurro è datato e già in inverno ci furono approcci per portarlo alla corte di Conte. In estate la trattativa ripartirà con la volontà del calciatore, non troppo contento del poco spazio in nerazzurro, che potrebbe risultare decisiva.

Infine, Zirzkee. L’ex attaccante del Bologna ha vissuto un’annata non troppo positiva al Manchester United, complice anche la pessima stagione dei Red Devils. Ora è fermo per infortunio, ma lo United non si farebbe problemi a cederlo davanti all’offerta giusta. Gli inglesi sono tra i club interessati a Osimhen e questo potrebbe favorire la trattativa, magari imbastendo uno scambio che accontenti tutti.

Linea tracciata dunque: Conte vuole almeno tre colpi e De Laurentiis ha tutta l’intenzione di accontentarlo per togliergli qualsiasi tentazione di addio.