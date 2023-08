Torino, asse rovente con l’Atalanta: arriva Soppy, visite mediche e firma

Asse rovente negli ultimi due giorni di calciomercato tra l’Atalanta e il Torino. Saltato Buongiorno, ancora in piedi Zapata, intanto è tutto pronto per l’ufficialità del passaggio di Brandon Soppy dalla Dea ai granata. Il laterale francese classe 2002 ha già cominciato le visite mediche allo stadio Olimpico-Grande Torino ed è pronto poi a firmare con i piemontesi per aggregarsi alla squadra guidata da Juric.