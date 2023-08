Roma-Milan, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 43

Il video con la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia della sfida del suo Milan, impegnato in trasferta a Roma. Una stagione iniziata alla grande in campionato per i rossoneri, a punteggio pieno dopo i due successi contro Bologna e Torino. Ora, il primo big match di questo inizio di Serie A, all’Olimpico contro i giallorossi di Mourinho.