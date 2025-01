Lou Jeanmonnot vince l’inseguimento di Oberhof, in Germania, valido per la Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon femminile. Secondo successo francese sulle nevi tedesche dopo l’affermazione di Paula Botet nella sprint dell’altro ieri. La transalpina, partita per prima nella pursuit di oggi, non ha confermato l’ottima prova di giovedì e ha chiuso al 14° posto con due errori a terra e tre in piedi. Secondo podio consecutivo per la norvegese Maren Kirkeeide che, nonostante il doppio errore nella seconda serie a terra, riesce ad agguantare la seconda piazza (+18″1). Podio stellare di Elvira Oeberg. La svedese taglia il traguardo con il miglior tempo con gli sci e recupera 34 posizioni rispetto al 37° posto della sprint. Un solo errore al poligono, ultima serie in piedi, per una gara praticamente perfetta. Beffata nello sprint per il podio la francese Oceane Michelon, quarta a 28″9. Qualche secondo più indietro c’è la tedesca Selina Grotian, quinta a 33″6 davanti di un’incollatura all’altra francese Jeanne Richard (+33″7). La bulgara Milena Todorova non conferma il podio della sprint ed è settima a 34″5. Completano la top ten la finlandese Suvi Minkkinen, ottava a 39″9, e le due francesi Justine Braisaz-Bouchet, nona a 57″, e Julia Simon, decima a 1’09″7. Entrambe si sono buttate via tra il secondo e il terzo poligono, Braisaz con tre errori nell’ultima serie a terra e Simon con quattro errori nella prima serie in piedi.

Rammarico per Dorothea Wierer. L’azzurra, dopo il doppio zero a terra, sbaglia subito in piedi e commette altri due sanguinosi errori nella seconda serie in piedi rovinando una potenziale gara da top ten. La 34enne non va oltre il 16° posto a 1’31″1 da Jeanmonnot. Bene Michela Carrara, che è 19ª a 1’44″3. Più indietro Martina Trabucchi, 34ª 3’57”, e Samuela Comola, 38ª a 4’25”.

La gara

Condizioni buone nell’approccio al primo poligono. Bene tutte le big a terra con Kirkeeide, Michelon, Botet, Richard e Simon con lo zero. Un errore per Braisaz, Jeanmonnot, Grotian e Todorova. Zero per Wierer e per Oeberg, che inizia la risalita dalla 37ª posizione. In uscita dal poligono c’è Botet davanti.

Si alza il vento nella seconda serie a terra e arrivano due errori per Botet che perde la testa della gara. Davanti ci va Simon con lo zero. Appena dietro Richard e Jeanmonnot anche loro con lo zero. Wierer entra in top ten con lo zero, mentre Oeberg entra nelle 20 anche lei senza errori. Due errori per Kirkeeide e Minkkinen. Braisaz fuori dai giochi con tre errori.

Grande equilibrio sugli sci e si arriva con le francesi, Todorova e Grotian appaiate alla prima serie in piedi. Jeanmonnot in testa con lo zero. La seguono Kirkeeide, Michelon e Todorova, anche loro con lo zero. Un errore per Grotian, Richard e Wierer. Ancora intatta Oeberg che si aggancia al gruppo all’inseguimento di Jeanmonnot. Disastro Simon con quattro errori e un errore per Botet che inizia a calare di intensità sugli sci.

Jeanmonnot in testa in solitaria all’ultima serie in piedi. La francese non sbaglia e mette in ghiaccio la vittoria. Zero per Kirkeeide, Grotian e Minkkinen. Arriva il primo errore di Oeberg. Un errore anche per Michelon, Richard e Todorova. Sbaglia due volte Wierer, che si toglie dalla lotta alla top ten. Vince Jeanmonnot con 18″ di margine su Kirkeeide. Oeberg risale nel finale e si prende il podio davanti a Michelon, Grotian, Richard e Todorova. Wierer 16ª.

La top ten di giornata

Lou Jeanmonnot (FRA) 31’14″9 Maren Kirkeeide (NOR) +18″1 Elvira Oeberg (SWE) +26″2 Oceane Michelon (FRA) +28″9 Selina Grotian (GER) +33″6 Jeanne Richard (FRA) +33″7 Milena Todorova (BUL) +34″5 Suvi Minkkinen (FIN) +39″9 Justine Braisaz-Bouchet (FRA) +57″ Julia Simon (FRA) +1’09″7

16. Dorothea Wierer (ITA) +1’31″1

19. Michela Carrara (ITA) +1’44″3

34. Martina Trabucchi (ITA) +3’57”

38. Samuela Comola (ITA) +4’25”

La classifica aggiornata

Franziska Preuss (GER) 599 punti Lou Jeanmonnot (FRA) 483 Elvira Oeberg (SWE) 440 Julia Simon (FRA) 375 Suvi Minkkinen (FIN) 372 Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 357 Jeanne Richard (FRA) 335 Selina Grotian (GER) 316 Oceane Michelon (FRA) 312 Vanessa Voigt (GER) 307

13. Dorothea Wierer (ITA) 236

29. Hannah Auchentaller (ITA) 133

32. Samuela Comola (ITA) 117

37. Michela Carrara (ITA) 85

50. Martina Trabucchi (ITA) 53