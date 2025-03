Gian Piero Gasperini e l’Atalanta sono a un bivio. Dopo nove anni di traguardi, rivoluzioni tattiche e ambizioni sempre più alte, il futuro del tecnico piemontese sulla panchina nerazzurra è tutt’altro che scontato.

Il contratto in scadenza nel 2026 non è una garanzia, anzi: lo stesso Gasperini ha chiarito che “non ci saranno ulteriori rinnovi”, lasciando intendere che a fine stagione si valuterà tutto, senza sconti o sentimentalismi. Al centro della questione c’è una distanza che rischia di diventare incolmabile: Gasperini vuole alzare l’asticella, puntare finalmente a quel titolo mai nominato esplicitamente, ma presente nei suoi pensieri da tempo. La società, invece, mantiene una visione più “sostenibile”, concentrata su crescita costante e stabilità economica, con la qualificazione alla prossima Champions League come obiettivo massimo.

E se da un lato la vittoria in Europa League dello scoro anno e il piazzamento ai piani alti certificano un’Atalanta da vertice, dall’altro i margini di manovra sul mercato restano limitati. Il tecnico, dal canto suo, ha già lanciato messaggi chiari: “Quando ti accorgi che quello che vuoi fare non piace o si hanno altre idee…”, un modo elegante per dire che la rotta della società potrebbe non essere la sua. E se l’addio dovesse arrivare, resta una certezza: il sogno di Gasperini è sempre stato allenare la Juventus, ma anche stavolta quella panchina sembra destinata ad altri.

Gasperini alla Roma, salgono le quote

Il valzer delle panchine si prepara a travolgere la Serie A e in prima fila c’è Gian Piero Gasperini, pronto a salutare l’Atalanta dopo nove anni. Le quote sulla prossima squadra del tecnico non lasciano spazio a interpretazioni: in pole c’è la Roma a 2.25, davanti alla Juventus a 4.00 e alla permanenza a Bergamo a 4.50. Sullo sfondo anche il Milan, dato a 10.00, dove però la concorrenza per la panchina è agguerrita.

Lo scenario dei cambi in panchina è chiaro: la Juve è in rotta con Thiago Motta, ormai sfiduciato da tutto l’ambiente e appeso a un filo. A Napoli, la posizione di Conte resta un rebus, mentre al Milan l’addio di Conceição è cosa fatta, con la società rossonera alla ricerca di un tecnico esperto e pronto subito a vincere. In questa giostra, la Roma si fa largo. Con Claudio Ranieri destinato a un ruolo da dirigente, la panchina si libera e Gasperini è il nome caldo. Il tecnico sogna la Juventus, ma i numeri dicono Roma. E se le quote non mentono, a Trigoria sono pronti a scommettere su di lui.