L’Atalanta è sempre più vicina a dire addio a Gasperini: le ultime sull’accostamento alla Roma.

La stagione dell’Atalanta si è ufficialmente conclusa domenica sera, con la sconfitta in zona Cesarini da parte del Parma che non ha tuttavia intaccato la terza posizione della Dea, pronta a rivivere l’avventura in Champions League. Un’annata che non è riuscita a tenere il passo di quella precedente, che aveva regalato ai bergamaschi il secondo gradino europeo più alto, quello guadagnato vincendo l’Europa League.

Sembra quasi giunto il momento di una piccola rivoluzione, che passerebbe attraverso l’accoglienza di una nuova guida, Gian Piero Gasperini, infatti, appare come sempre più lontano dalla permanenza in nerazzurro, vista la corte della Roma che nelle ultime ore ha subito qualche importante cambiamento.

Gasperini-Roma: si accelera la pratica

L’avventura iniziata nel 2016 alla Dea sembrerebbe essere giunta al capolinea per il Gasp, che in questi anni ha vissuto tante emozioni forte e inaspettate. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, si aprono le porte della Roma che vede in lui “il dopo Ranieri” – colui che sembrerebbe aver propiziato i contatti.

La società giallorossa avrebbe proposto un contratto triennale, che proprio oggi ha portato il tecnico nerazzurro a chiedere formalmente alla dirigenza atalantina di poter trattare con altri club. La risposta definitiva arriverà nei prossimi giorni, ma pochi minuti fa Gasperini ha ufficialmente detto addio all’Atalanta dopo 9 anni.

Per il tecnico sarà fondamentale capire quanto i Friedkin sono disposti ad investire sul mercato – pur essendoci il limite del fair play finanziario. Ciò che è certo, però, è che filtra cauto ottimismo. Tanto che la trattativa sembra essere ormai in dirittura d’arrivo.