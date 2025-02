In vista della prossima stagione la Juventus dovrà necessariamente intervenire sul mercato, soprattutto per coprire le falle già messe in evidenza in questi mesi. Giuntoli potrà abbracciare un obiettivo di mercato già seguito in passato.

Cristiano Giuntoli avrà più di qualcosa da farsi perdonare nella prossima stagione, reo di aver fatto errori di valutazione nello scorso mercato estivo e, secondo molti, anche in questo mercato invernale. L’ex dt del Napoli è finito sul banco degli imputati anche a inizio gennaio, quando la Juventus è dovuta partire per Riyhad in piena emergenza difensiva, nonostante l’infortunio di Bremer fosse avvenuto con largo anticipo.

Per il prossimo campionato è proprio nel reparto difensivo che i bianconeri dovrebbero intervenire, con l’obiettivo di portare a Torino calciatori di spessore e che godono di una discreta esperienza internazionale. Poi ci sarà la questione offensiva, con Dusan Vlahovic che ormai sembra destinato a lasciare la Serie A per andare a cercar fortuna oltre i confini, difficilmente questo potrà avvenire in Italia. In attesa di capire quali obiettivi la Juventus riuscirà ottenere in questi ultimi mesi di campionato, Giuntoli può ritrovare il sorriso perché dalla Spagna arrivano notizie confortanti, per lui e per il club.

Il Barca saluta Araujo, Juventus alla finestra

Il profilo dell’uruguagio era già finito sul taccuino di Giuntoli in questa finestra invernale di calciomercato, poi i bianconeri hanno virato su altri calciatori, anche in vista del rinnovo di Araujo con i balugrana fino al 2031. Il centrale difensivo ha rinnovato la sua fiducia al Barcellona il 23 gennaio scorso, tuttavia non sembra essere entrato nelle grazie di Hansi Flick, il quale sta preferendo altri profili a quello del sudamericano. La Juventus non può che beneficiare di questa situazione e non è da escludere un tentativo per portare Araujo a Torino per la prossima estate, periodo in cui tra l’altro al Barca arriverà anche Jonathan Tah.

Araujo si trova quindi a giocare come terza o quarta scelta a beneficio di Cubarsi, Martinez e Garcia, i quali spesso sono scesi in campo proprio al posto dell’obiettivo bianconero. Una situazione che difficilmente verrà tollerata dall’entourage del venticinquenne, anche se va riconosciuta a Flick l’attenuante della tenuta fisica del difensore di Rivera. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, su Ronald Araujo ci sarebbero ancora i radar della Juventus e non solo, poiché i bianconeri se la dovranno vedere con due giganti come il Manchester United e il Bayern Monaco.