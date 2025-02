La fase ad eliminazione diretta della nuova Champions League entra nelle sue fasi decisive. Tra le tante novità di questo nuovo format c’è senza dubbio il playoff che mette in palio gli otto posti ancora disponibili per gli ottavi di finale. Match di andata e ritorno con tantissime big che sono rimaste invischiate nella maxi classifica (partecipa chi è arrivato dal nono al ventiquattresimo posto nella fase campionato). Ma che succede a chi vince? Chi incontrerà agli ottavi di finale? Andiamo a vedere la situazione aggiornata per avere un quadro più chiaro.

IL PROGRAMMA DEL RITORNO PLAYOFF

La due giorni di partite decisive si apre martedì 18 febbraio con il Milan di Sergio Conceicao che deve rimontare lo 0-1 rimediato a Rotterdam contro il Feyenoord, il match di San Siro si giocherà alle 18:45. Poco più tardi, alle 21, tre partite in contemporanea: spicca Atalanta-Brugge con i ragazzi di Gasperini che sono in svantaggio per 2-1. Mercoledì le altre quattro partite: alle 18.45 il Borussia Dortmund, forte dello 0-3 dell’andata, ospita lo Sporting Lisbona. Alle 21 la Juventus va ad Eindhoven a difendere il 2-1 maturato allo Stadium all’andata mentre grande spettacolo tra Real Madrid e Manchester City.

Martedì 18 febbraio ore 18:45 – Milan-Feyenoord (0-1)

Martedì 18 febbraio ore 21 – Atalanta-Brugge (1-2)

Martedì 18 febbraio ore 21 – Bayern Monaco-Celtic (2-1)

Martedì 18 febbraio ore 21 – Benfica-Monaco (1-0)

Mercoledì 19 febbraio ore 18:45 – Borussia Dortmund-Sporting (3-0)

Mercoledì 19 febbraio ore 21 – Psv-Juventus (1-2)

Mercoledì 19 febbraio ore 21 – Real Madrid-Manchester City (3-2)

Mercoledì 19 febbraio ore 21 – Psg-Brest (3-0)

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI DI FINALE

In linea di massima chi vince sa chi potrebbe affrontare, ma non ha ancora la certezza. Infatti ci sarà un sorteggio venerdì 21 febbraio (alle 12 a Nyon) che stabilirà gli otto accoppiamenti degli ottavi di finale e che definirà anche il tabellone tennistico. Da lì in avanti non ci sarà nessun sorteggio: chi vince saprà già chi incontrare. Agli ottavi possono esserci incroci suggestivi: il Psg incontrerà sicuramente o il Liverpool o il Barcellona, ovvero testa di serie numero uno e testa di serie numero due. Qualora dovessero passare Milan e Juventus ci sarà sicuramente un derby italiano con l’Inter. L’altra, invece, se la vedrebbe con l’Arsenal. L’Atalanta, in caso dovesse ribaltare il Brugge, affronterebbe o i francesi del Lille o l’Aston Villa di Unay Emery. E poi occhio al possibile derby Real Madrid-Atletico.