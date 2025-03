Novità clamorose dalla Francia sul futuro dell’attaccante francese, che Giuntoli intende trattenere a Torino. Tutti i dettagli

La rivoluzione della Juve continuerà nel prossimo calciomercato estivo, con o senza Thiago Motta. In attacco le uscite saranno sicuramente due: Milik e Dusan Vlahovic.

Col polacco, neanche più presente alla Continassa, si troverà un accordo per la risoluzione anticipata del contratto. Per il serbo, invece, andrà trovata una sistemazione che possa accontentare i suoi desideri.

Non si esclude una sorta di braccio di ferro tra club e calciatore, con Giuntoli che potrebbe risolvere il tutto attraverso un ‘trattamento alla Chiesa’: messa ai margini della rosa, con Dusan costretto ad andarsene onde evitare di rimanere fuori un’intera stagione.

Kolo Muani punto di partenza

In attacco il Football Director vuole ripartire da Kolo Muani, il cui impatto in Serie A e in bianconero (5 gol in 6 partite) è stato sorprendente.

Non a caso sta già trattando col PSG per un nuovo prestito, con annesso obbligo di acquisto a giugno 2026.

Il doppio gioco del PSG

Il Paris Saint-Germain sembra ben disposto a ridare il francese, ma allo stesso tempo ragiona sul possibile utilizzo dell’ex Eintracht come pedina di scambio per centrare uno dei suoi obiettivi di mercato.

Il riferimento è a Isak del Newcastle, secondo indiscrezioni il grande desiderio di Luis Enrique per rinforzare il reparto avanzato della sua squadra.

Il problema è che il Newcastle valuterebbe lo svedese qualcosa come 150 milioni di sterline, più o meno 180 milioni di euro.

Juve, Kolo Muani a rischio: il PSG vuole darlo al Newcastle per Isak

Il PSG ha una proprietà ricchissima alle spalle, anzi uno Stato (il Qatar), ma per motivi di Fair Play Finanziario e questioni extra campo deve stare attento a ogni singola spesa.

Nei piani c’è l’abbattimento del monte ingaggi, o meglio dire il dimezzamento.

Ecco allora che per Isak intenderebbe inserire nell’operazione più di un calciatore come contropartita, per ridurre ovviamente l’esborso economico.

Per ‘RMC Sport’, al club inglese del fondo saudita PIF pensa di proporre Goncalo Ramos, Asensio (adesso in prestito all’Aston Villa) e, appunto, Kolo Muani.

Come sempre, però, sarà decisiva la volontà dei calciatori.

Kolo Muani, ma anche Ramos e Asensio potrebbero infatti dire no al trasferimento al Newcastle visto che la squadra di Howe, a meno di una rimonta, l’anno prossimo non disputerà la Champions League.

Kolo Muani vuole rimanere alla Juve

Kolo Muani vuole continuare la sua avventura alla Juve, e quasi certamente verrà accontentato. Specie se la formazione di Thiago Motta dovesse arrivare tra le prime quattro, e dunque strappare il pass Champions.