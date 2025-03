Vasquez solidissimo, bene Piccoli: sono i due migliori in campo del match tra Cagliari e Genoa, terminato 1-1 tra i fischi del pubblico sardo. Dopo il 2-2 nel match d’andata, le due squadre pareggiano entrambe le sfide stagionali nel massimo campionato per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria. Ad aprire le marcature è il Cagliari che realizza l’1-0 con Viola, servito perfettamente da Piccoli dopo un rapido contropiede. La risposta è affidata a Cornet, che al 47′ sfrutta un cross basso di Ekuban per depositare in rete.

LE PAGELLE DI CAGLIARI-GENOA

CAGLIARI

Caprile 6

Non ha colpe sul gol. Nota di merito: un’uscita bassa ad anticipare le intenzioni di Zanoli

Zappa 5

Si fa bruciare da Cornet sul cross di Ekuban. Rischia grosso con una trattenuta su Pinamonti al 67′

Mina 6

Nell’azione dell’1-1 è il meno colpevole della difesa, ma poteva difendere meglio la traiettoria di cross in area. Per il resto non sbaglia nulla

Luperto 5.5

Beffato da Ekuban nell’azione dell’1-1. Decisivo nel finale con un salvataggio di testa in area piccola

Obert 6

Gara ordinata e senza sbavature (78′ Pavoletti sv)

Makoumbou 5.5

Tanta intensità, ma anche qualche errore (61′ Prati 6 Dal 4 novembre ha collezionato solamente due minuti in campo. Nicola gli affida responsabilità in fase di costruzione, ma con la pressione di Frendrup e compagni è difficile mettere ordine)

Deiola 6

In area sbroglia alcune situazioni ingarbugliate. Non sfigura (78′ Adopo sv)

Zortea 5.5

Meno ispirato del solito. La brillantezza dello scorso gennaio, quando segnò tre gol di fila, è lontana

Viola 7

Non segnava da ottobre. In quel caso aveva gonfiato la rete su punizione, stavolta si affida al suo sinistro in caduta per sbloccare il risultato. Cala dalla mezz’ora in poi (61′ Gaetano 5.5 Non entra in partita)

Coman 6.5

Scheggia il palo al 15′ su punizione, costretto ad uscire per infortunio alla mezz’ora (31′ Augello 5.5 Soffre la spinta di Zanoli)

Piccoli 7

Gara da 10 più che da 9. Dopo il gol annullato per fuorigioco, serve un assist al bacio per Viola. Nella ripresa fa più fatica

GENOA

Leali 6

Il tiro di Viola non era imparabile. Preciso nell’ordinaria amministrazione

Norton Cuffy 5

Gestisce malissimo Piccoli da ultimo uomo: fa scorrere la palla, perde il duello fisico e permette all’attaccante di girarsi e servire l’assist vincente per Viola (46′ Zanoli 6.5 Spinge di più del compagno e in difesa non commette errori. Dopo due presenze da titolare, la sua esclusione ha fatto rumore. Vince il ballottaggio con Norton Cuffy)

De Winter 6

Si divora il gol del vantaggio al 57′. Ma in difesa fa tutto con ordine

Vasquez 7

Non sbaglia neanche una lettura difensiva. Ferma sul nascere tante azioni pericolose e controlla bene gli avversari che transitano nella sua zona di competenza. Il migliore dei suoi

Martin 6.5

Fa buona guardia sul suo lato

Frendrup 6

Chiude in ritardo su Viola nell’azione del gol. Una nota stonata in una prestazione di grande sacrificio. Non una sorpresa: è il giocatore di movimento che ha recuperato più palloni (146) ed effettuato più contrasti in questo campionato (87). Non solo: è il centrocampista che ha vinto più duelli (143) in questa Serie A

Badelj 6.5

Tra i più positivi nel primo tempo. Un suo cross pericoloso meritava più fiducia da parte dei compagni (62′ Masini 6 Aggiunge altra intensità al centrocampo)

Cornet 7

Il Genoa è la squadra che in percentuale ha segnato più gol da dentro l’area di rigore in questa Serie A (96%, 25/26): l’ultimo è il suo (75′ Malinovskyi sv)



Miretti 7

Nel momento più difficile è lui ad alzare ritmi e qualità nel Genoa. Ad inizio ripresa dà il via all’azione dell’1-1 con il filtrante per Ekuban

Ekhator 5.5

La rete dell’1-0 nasce da un suo clamoroso liscio in area avversaria: dal possibile 0-1 all’1-0. Disordinato (66′ Matturro 6 Entra bene in partita, pericoloso nel finale con una progressione)

Ekuban 7

Veloce, lucido e preciso nel servire l’assist a Cornet (72′ Pinamonti sv)