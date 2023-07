Matias Vina passa al Sassuolo. In serata è arrivato il comunicato ufficiale da parte del club giallorosso che ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo. In giallorosso, l’esterno sinistro uruguayano ha collezionato 44 presenze. Nel 2023, ha vestito la maglia del Bournemouth.