Lazio, tensione Lotito-Sarri: previsto un vertice per sbloccare il mercato

La Lazio, dopo i due giorni di riposo concessi da Sarri post ritiro di Auronzo di Cadore, è tornata ad allenarsi a Formello, nel proprio quartier generale dove si sono ritrovati i giocatori per proseguire la preparazione. Si è rivisto in campo Cataldi, che sotto le Tre Cime di Lavaredo si era fermato per una noia muscolare: il centrocampista ha svolto tutta la seduta in gruppo mentre l’ha salta Akpa Akpro che in ritiro aveva rimediato una violenta contusione al piede destro. Domani doppia seduta, poi la partenza per il Regno Unito dove affronterà, il 3 agosto, l’Aston Villa. Prima, però, vertice di mercato tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito: un incontro che servirà per appianare le divergenze sul mercato e sbloccare definitivamente la situazione acquisti in casa Lazio, al momento ferma al solo Castellanos in attacco.