Non arrivano buone notizie per Victor Osimhen: salta la trattativa con la Juventus, il club bianconero ha trovato un nuovo attaccante.

Il calciomercato di gennaio è ufficialmente finito, allo scoccare della mezzanotte di lunedì 3 febbraio è suonato il gong a decretare la conclusione della sessione invernale di mercato. Tante le operazioni di mercato che hanno coinvolto le big del calcio italiano, su tutte Milan e Juventus.

I rossoneri, che a inizio mese hanno anche accolto il nuovo allenatore Sergio Conceição, subentrato al posto dell’esonerato Paulo Fonseca, hanno fatto una sorta di mini rivoluzione. Sono stati diversi gli addii come quello di capitan Davide Calabria, trasferitosi al Bologna dopo una vita in maglia rossonera, e Alvaro Morata, che ha salutato il club dopo esser arrivato soltanto pochi mesi per approdare al Galatasaray di Osimhen, Mertens e Icardi. Al posto dello spagnolo, il Milan si è assicurato il colo da novanta Santiago Gimenez.

Anche la Juventus ha accolto un nuovo attaccante in rosa. Thiago Motta può infatti contare sul francese Randal Kolo Muani, preso con la formula del prestito dal Paris Saint-Germain. L’impatto del centravanti della nazionale transalpina è stato sopra ogni aspettativa: gol all’esordio nel big match contro il Napoli e doppietta nella sua prima allo Stadium contro l’Empoli.

Due partite da titolare, con Dusan Vlahovic partito dalla panchina, che hanno convinto subito la Juventus e i tifosi. E ora le cose potrebbero cambiare per il futuro. Soprattutto per Victor Osimhen.

Nuovo bomber Juventus, adesso cambia tutto

Ma cosa c’entra Osimhen in tutto ciò? Il nome dell’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli è sempre accostato in orbita Juventus per la prossima stagione. Terminata la stagione in prestito al Galatasaray, Osimhen farà ritorno al Napoli, che dovrà trovargli una sistemazione. Ed ecco che Cristiano Giuntoli ha iniziato a muoversi sotto traccia per provare a chiudere il colpaccio e sostituire Vlahovic in grande stile.

Ma occhio a Kolo Muani. Le tre reti in due partite sono stati una discreta presentazione e se la media gol dovesse rimanere alta da qui a fine stagione, la Juventus busserà nuovamente alla porta del PSG per acquistare il francese a titolo definitivo.

Insomma, tutto si deciderà nei prossimi mesi. Sarà Randal Kolo Muani o Victor Osimhen il prossimo bomber della Juventus? Una domanda che sarà sciolta solo prossimamente. E intanto Dusan Vlahovic guarda alla finestra…