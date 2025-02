La trasmissione di Rai Tre Report ha presentato un’inchiesta sull’Inter ed è nato il dibattito: i tifosi chiedono la stangata

C’è il campo e c’è il fuori campo. L’Inter sul terreno di gioco ha festeggiato il pareggio in pieno recupero contro il Milan nel derby ed ha brindato anche al gol di Angelino al 92′ che ha impedito al Napoli di andare in fuga.

Giovedì sera la squadra di Inzaghi, battendo la Fiorentina nel recupero, potrebbe appaiare gli azzurri in vetta alla classifica e lanciare lo sprint scudetto in attesa dello scontro diretto previsto per marzo. Poi c’è il fuori campo, da qualche giorno caratterizzato anche dai commenti dei tifosi sul caso Report.

Domenica sera la trasmissione di Rai Tre ha mandato in onda un’inchiesta che riguardava proprio l’Inter. Dal caso ultras alle sponsorizzazioni, passando per la proprietà: la trasmissione ha analizzato tutte le vicende state al centro delle discussioni negli ultimi anni ed ha acceso il dibattito tra i tifosi.

Inter, i tifosi insorgono: vogliono la penalizzazione

Tantissimi i commenti sui social dopo Report e in tanti chiedono sanzioni pesanti per l’Inter dopo quanto sarebbe emerso.

La puntata di Report sarà una boccata di ossigeno per chi ha lasciato perdere il calcio e la sua mediocre squadra scolorita, quando poi da questa storia non uscirà una retrocessione o penalizzazione, diranno che l’Inter ha il potere e saranno costretti a riseguire il calcio — Cosimo Guglemi (@Intervasco91) February 2, 2025

quello mostrato a report è abbastanza da mandare inter direttamente in lega pro poichè devono rifondare il club — Eugeo (@Eug3o_) February 3, 2025

Ma da un punto di vista sportivo , con quello che emerge da #report su #inter squadra partecipante il campionato è regolare ? O falsato ? — Pandino66 (@avergani) February 2, 2025

Tanti sono i tifosi della Juventus che intervengono sull’argomento, ricordando come con la società bianconera la giustizia sportiva si è attivata subito. Ma sono tanti anche quelli che pensano che non si muoverà nulla dal punto di vista federale e le cose resteranno così come sono. Poi ci sono anche i tifosi nerazzurri che prendono posizione, ricordando che non c’è al momento nessuna indagine, né penale, né sportiva in corso relativa ai conti nerazzurri e chiedono quindi che sull’intera vicenda cali il silenzio. Social scatenati dunque, un vero caos totale, un tutti contro tutti tra tifosi che si schierano in maniera netta.