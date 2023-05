PSG, indiscrezioni dalla Spagna: Neymar potrebbe dire addio in estate

Lionel Messi è sempre più lontano dalla capitale francese, ma in estate il Paris Saint-Germain potrebbe salutare un altro big. Stando quanto riportato dal media spagnolo ‘Cadena Ser’, il club francese vorrebbe liberarsi anche di Neymar, sotto contratto fino al 2027. Fino a marzo, quando ha deciso di operarsi alla caviglia, il brasiliano stava vivendo una delle sue migliori stagioni all’ombra della Torre Eiffel, con 18 gol e 17 assist in 29 gare fra campionato e coppe, ma la sua esperienza parigina è stata da sempre contraddistinta da tanti problemi fisici, al punto che il PSG sarebbe ora pronto a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto.