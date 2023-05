Napoli, quando e dove avverrà il rientro? Tutte le ipotesi, la città aspetta la squadra

Non si sa quando, né dove. Ma il Napoli sta tornando a Napoli. E lo annuncia lo stesso club col suo primo messaggio social all’indomani della gara di Udine che ha sancito il terzo scudetto. “Tranquilli, ragazzi! Lo stiamo riportando a casa…” scrive il club. Una delle ultime ipotesi di rientro è quella di un arrivo nel primo pomeriggio (intorno alle 15) all’aeroporto militare di Grazzanise, più vicino al centro tecnico di Castel Volturno. La scelta per evitare di bloccare la zona dell’aeroporto di Capodichino. Da lì i giocatori potrebbero addirittura essere trasferiti in elicottero.