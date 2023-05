Designazioni arbitri 34esima giornata: Atalanta-Juventus a Doveri, Maresca per Roma-Inter

Le designazioni arbitrali della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Tre big match con le sei squadre in lotta per gli altri tre posti Champions League che si sfidano tra di loro: il designatore Rocchi ha scelto Rapuano per Milan-Lazio, Maresca per Roma-Inter e Doveri per Atalanta-Juventus. Ma giornata importantissima anche per la lotta salvezza: Cremonese-Spezia è stata affidata a Mariani mentre Massa è stato designato per Lecce-Verona. Ecco tutte le designazioni.

MILAN – LAZIO h. 15.00

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV: ORSATO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MANGANIELLO

ROMA – INTER h. 18.00

MARESCA

IMPERIALE – BRESMES

IV: COLOMBO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

CREMONESE – SPEZIA h. 20.45

GUIDA

DI IORIO – DEL GIOVANE

IV: PICCININI

VAR: VALERI

AVAR: LONGO S.

ATALANTA – JUVENTUS h. 12.30

DOVERI

BERTI – COLAROSSI

IV: LA PENNA

VAR: MARINI

AVAR: VALERI

TORINO – MONZA h. 15.00

ZUFFERLI

SECHI – BARONE

IV: PRONTERA

VAR: ABBATTISTA

AVAR: ABISSO

NAPOLI – FIORENTINA h. 18.00

MARCHETTI

DI VUOLO – RANGHETTI

IV: MINELLI

VAR: BANTI

AVAR: DI MARTINO

LECCE – H. VERONA h. 20.45

MASSA

LOMBARDO – PAGLIARDINI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: CHIFFI

EMPOLI – SALERNITANA Lunedì 08/05 h. 18.30

VOLPI

PERETTI – DI MONTE

IV: RUTELLA

VAR: FOURNEAU

AVAR: ABISSO

UDINESE – SAMPDORIA Lunedì 08/05 h. 18.30

BARONI

TEGONI – RICCI

IV: PERENZONI

VAR: DI MARTINO

AVAR: MARINELLI

SASSUOLO – BOLOGNA Lunedì 08/05 h. 20.45

FERRIERI CAPUTI

ROCCA – LOMBARDI

IV: PATERNA

VAR: CHIFFI

AVAR: GHERSINI