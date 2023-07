Psg, per “El Chiringuito” il Liverpool ha offerto 200 milioni per Mbappé

Per Kylian Mbappé si aprono le porte della Premier League. Secondo quanto riportato da Edu Aguirre, giornalista di El Chiringuito, i Reds sono pronti a far follie per il fuoriclasse francese tanto da aver presentato di già un’offerta pari a 200 milioni al Psg. Mbappé, infatti, sembra sempre più lontano da Parigi dopo le parole del presidente Al-Khelaifi, che non vorrebbe perdere a parametro zero la propria stella. Il Liverpool, però, non sarà protagonista nella prossima Champions League e questo potrebbe rappresentare un ostacolo non da poco nella riuscita della trattativa.